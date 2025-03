Zeewolde maakt van een bos een of ander bos een Ontmoetingsbos - à 3,8 miljoen euro. Want nu is het een saai bos. Wat zou ú doen in een Ontmoetingsbos?

A) Ik zou Twister spelen met mijn beste vriend Galwin (foto boven). Dan wachten we tot het volle maan is, trekken we wat kleren uit en zetten we in onze onderbroekjes rechterhand op rood en linkervoet op geel

B) Ik zou afspreken met Samantra en Tinie, mijn vriendinnen die ik heb leren kennen in dure Duitse bordelen. Dan zouden we overleg plegen over de nieuwe auto van Samantra, een Tesla Model S, want dat kan tegenwoordig niet meer. Maar ja, het is een Plaid

C) Ik zou andere dorpsbewoners uit Zeewolde ontmoeten. Zoals Pim-Tijmen Urksema, de vermaarde staalvlechter van de Dorpsstraat. En dan zou ik hem alle hoeken van het bos laten zien

D) Samen met mijn neef alle boeken van Arthur van Amerongen lezen. En dan beginnen bij Brussel: Eurabia omdat er sindsdien helemaal niks is veranderd in die kutstad. HET IS ALLEEN MAAR ERGER GEWORDEN!

E) Ik ga de hele dag voor een infobord staan en dan dat hele bord dubbel en dwars kapotlezen

F) Mijn hond uitlaten en dan met andere hondenbezitters roddelen over poezen, omdat poezen helemaal niks kunnen. "Oh ja Foekie kan zo lekker knuffelen", nou en, Foekie schijt naast de kattenbak

G) De harde kern van Excelsior Rotterdam bellen en dan die mieten het hele bos door laten RENNEN

H) Allemaal gaten graven achter de stuntheuvels van het mountainbikeparcours zodat al die knuppels de hele tijd op hun muil stuiteren met die strakke broekjes om hun reetjes

I) Parkeren aan de rand van het Ontmoetingsbos met een overjarige Foxy Magazine achter de ruit en dan kijken wat er gebeurt

J) Geen idee