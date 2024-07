Ze is bezet, smeerberen

Heuglijk nieuws uit de absolute voorhoede van het dierenrijk. De rode panda (niet de gewillige tante van de foto) heeft zich helemaal stuk laten naaien in Rotterdam. En dan weet u al wat er gebeurt als die beesten de condooms weer eens niet kunnen betalen: zwanger. En bezet dus, vieze smeerberen, want we hoorden jullie al denken. De pandajeugd heeft nog geen naam dus dat zal wel weer Zeesluis IJmuiden worden.