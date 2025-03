"Ons land zucht onder rattenoverlast", kopt De T. Daarover lazen we in 2013 al in de Volkskrant: "Volgens de Koran moet je oud brood terug-geven aan de aarde. Daarom strooien veel moslims brood uit op straat, met rattenplagen tot gevolg." Om die reden plantte Amsterdam in het verleden al speciale broodbakken bij de moskee, maar waarom zou je ook naar de moskee waggelen als je de boel gewoon op straat kan stralen? Bovendien smeet iedereen ook plastic in die broodbakken. Project Pinguïn mislukt! Binnenkort komt er weer een of andere campagne dat het voor uw schele neefje van 5 verboden is de eendjes te voeren. De T. nu: "Het wordt alleen maar erger." Met de rat, of..?