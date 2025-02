Op zich weten we dat de Evangelische Omroep redelijk wat macht heeft in het Haagse, maar dat een landelijk politiek leider voor de televisie op water en brood wordt gezet hadden we nog niet meegemaakt. We waren dan ook verrast om tussen namen als Dennis Weening en Tisjeboyjay te zien dat Joost Eerdmans (van ohJAdiehebjeooknog21) zich heeft laten opsluiten voor het nieuwe EO-programma Hel of Hotel. Juist, terwijl minister Coenradie worstelt met een gierend cellentekort, zet de NPO eventjes 6 pseudo-BN'ers achter de tralies. De makers van het programma hadden misschien gehoopt dat de Eerdmeister na zijn detentie een veranderd mens zou zijn, vol linkse praatjes over dat het toch echt wel heel zwaar is in het gevang. Maar Joost is de koning van de beproeving, hij sliep nota bene al eens naast een windmolen. We kunnen niet wachten om te zien hoe hij Bubba en de zware jongens even flink de waarheid vertelt. Joost Eerdmans die iedereen zijn bitch maakt. Joost Eerdmans die zijn celmaten tot in de vroege uurtjes wakker houdt door op zijn cel plaatjes van Toto te draaien. Joost Eerdmans met het mes tussen de tanden. Wij gaan kijken.