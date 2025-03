Joost Eerdmans, die heeft eigenlijk altijd een goed punt, áltijd. En iedereen weet dat ook, stiekem of niet stiekem. Het probleem van Joost Eerdmans is alleen dat hij Joost Eerdmans is. Hij is er zo een, met dat ranke, kaarsrechte lijf en die permanente vuurwerkbril op z'n neus, die ergens tussen 1816 en 1949 resident in Nederlands-Indië zou zijn geweest. Zittend in zijn klotenkoeler (koloniaal stoeltje), lekker ajun ajun (schommelen) voor zijn besaran (groot landhuis), zou hij met de zweetdruppels op zijn voorhoofd in zijn witte tropenpak de hele dag brieven schrijven aan de vermoedelijk net zo bezwete gouverneur-generaal van dienst. In die brieven klachten over hoe nat het regenseizoen is, hoe heet de thee en hoe zoet (en duur, toen) de suiker. Joost Eerdmans heeft namelijk altijd een punt, altijd. Maar God, zat hij maar werkelijk in Indië, in 1900. Want nu schuift-ie week in week uit aan bij talkshows die, als we de kijkcijfers voor het gemak even omzetten in stemmen, zo ongeveer 6 zeteltjes waard zijn - en zover zijn ze nog niet eens bij JA21.

Gisteravond Bar Laat weer eens aan de beurt voor Joost zijn puntensalvo. Hij kwam met Rob Jetten bekvechten over zijn weerzin tegen Eurobonds. En u raadt het al... wéér een aantal goede punten van Joost Eerdmans, verdomme. Zoals ALTIJD.

Rest ons geïrriteerd doch instemmend knikken als we dat geestdodende flutprogramma Bar Laat toch maar weer aanzetten om te luisteren naar Joost Eerdmans.