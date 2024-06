Berjocht út Fryslân. Daar werd onlangs een 43-jarige Jemeniet in bezit van tijdelijke verblijfsvergunning tot een jaar cel veroordeeld omdat hij een 15-jarig meisje op Vlieland had aangerand. Het OM ging uit van verkrachting (alle smerige details over hoe een jong leven kapot werd gemaakt hier) maar kon dat niet bewijzen waardoor maar moet worden aangenomen dat het kind voor haar plezier seks in de bosjes had met de bijna 30 jaar oudere louter Arabisch sprekende man. Een en ander vond vorig jaar plaats tijdens het festival Into the Great Wide Open waar hij als vrijwilliger schoonmaker was. Nu wil het geval dat het festival 200.000 euro subsidie van de provincie krijgt, dus JA21 in de Fryske Staten had nog wat vragen over de kwestie omdat er belastinggeld mee gemoeid is: hoe weet de provinsje zeker dat het festival in de toekomst veilig is? En nu geeft het College van Gedeputeerde Staten (met daarin BBB'ster Femke Wiersma die nu beoogd minister van Landbouw in kabinet Schoof is) het volgende bizarre antwoord (PDF):