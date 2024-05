Weet u wat om te huilen is? Dat die jankerd van een Eric van der Burg loopt te jammeren dat er 96.000 plekken nodig zijn maar ondertussen de grenzen steeds een stukje wijder openzet. Vorige maand waren het Eritreeërs, nu zijn een specifiek soort Ethiopiërs welkom. In het land is/was een oorlog gaande waar Fano-militanten (enkele voorbeelden op de foto hierboven in de vertrekhal van het Lalibela-vliegveld in 2021) het leger steunden tegen rebellen maar uiteindelijk toch mot kregen met de regering in Addis Abeba. En daarom heeft Van der Burg vandaag besloten dat die Fano nu óók welkom zijn in Nederland. Al zou het kunnen dat er iets met ze aan de hand is maar dat zien we op Schiphol dan wel weer.