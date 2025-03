Er was even een stevig gesprek voor nodig maar de asielwetten van Marjolein Faber zijn door de ministerraad. Dit, terwijl er dus alleen een paar punten en komma's zijn aangepast en niemand weet of er een meerderheid in de Eerste Kamer voor is. Maar goed. Minister Faber is in ieder geval erg tevreden over minister Faber en zegt: "Dit is een grote dag voor Nederland". Verder schrijft de T.: "Volgens bronnen zijn de wetteksten weliswaar niet veranderd, maar is er in de uitleg daarvan wel degelijk een en ander aangepast en verduidelijkt."