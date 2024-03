Paasboodschap van Eric van der Burg: méér Eritreeërs zijn welkom in Nederland. De bewindsman heeft gehoord dat naast de militaire- de maatschappelijke dienstplicht in Eritrea óók gepaard gaat met mishandeling, seksueel- en gender gerelateerd geweld, dwangarbeid en andere soorten van misbruik door leidinggevenden. Dus nu komen ook deze civiele dienstplichtigen in het kader van opvang in de regio in aanmerking voor asiel in Nederland. Nog meer bezoek voor de keigezellige feesten van de regeringsgezinde CDA/NSC/PvdAGroenLinks-Eritreeërs die hier al zijn dus. Nu alleen nog even acceptabele huizen voor ze vinden, Van der Burg.