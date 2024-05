Hatseflats & Massa = Kassa. Gefeliciteerd Nederland. Eric van der Burg (VVD) en het COA (ook VVD) hebben een nieuw hoogtepunt bereikt in hun zieke pogingen Ons Land verder te vernielen. 327 ericvanderburgers TEVEEL in Ter Apel. Buiten dat die logé's de samenleving heel veel centjes kosten, moet er ook weer 15.000 euro afgetikt worden aan de gemeente Westerwolde. Valt er verder nog wat te lachen in dit topic? Jazeker! Kijk toch eens waar de VVD mee adverteert op de Staatsomroep. Hahahahahahahahahahaha, lol.