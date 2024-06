PvdAGroenLinks houwdegen Kati Piri gaat dinsdag voor de vierde keer een plenair debat aanvragen over de opmerkingen van Dilan Yesilgöz over gestapelde nareizigers. Deze saga begon toen Yesilgöz de dag na de val van het kabinet een jaar geleden bij Op1 zei dat nareizigers op nareizigers (dat zijn dus geen normale nareizigers maar kort gezegd leden van een gezin die ook nog eens hun eigen gezin mee naar Nederland nemen en dat allemaal op basis van één verblijfsvergunning. Vandaar de term gestapeld) een groot probleem vormen, een bewering die ze in aanloop naar de verkiezingen herhaalde. Tegen de Volkskrant had ze - inmiddels als opvolger van Mark Rutte als partijleider dus ook lijsttrekker - het in november over 'duizenden'. Begin dit jaar werd meermaals duidelijk dat Yesilgöz haar beweringen niet kon staven met feiten. Het blijken maar honderden gevallen per jaar. Yesilgöz had dus gelogen of op zijn minst de waarheid geweld aangedaan.

Piri probeert daar zoals elke oppositiepoliticus terecht zou doen een politieke halsmisdaad van te maken. De nieuwe coalitie blokkeert consequent een debat over de kwestie, wel heeft Piri al eerder een 30-ledendebat weten te regelen maar dat staat ergens in deze wekelijks groeiende lijst van honderden nog te voeren debat verstopt. Kleine kans dat dit dus gaat plaatsvinden. Bovendien is Yesilgöz over niet al te lange tijd niet meer als minister aanspreekbaar.

Bovendien is het de vraag of ze dat überhaupt is. Want maakte ze haar opmerkingen in Op1 als VVD-onderhandelaar in de crisisgesprekken met de coalitie of als minister? Hetzelfde geldt voor die opmerkingen over duizenden gestapelde nareizigers in de courant in november: sprak ze als minister of lijsttrekker/partijleider (en nu is ze formeel ook nog fractievoorzitter)? Dat zijn een boel verschillende petten voor het doorgaans zorgvuldig gecoiffeerde hoofd. Maar dat haar opmerkingen de geloofwaardigheid van de minister geschaad hebben staat als een paal boven water. Maar in haar andere functies niet; VVD-leden noch -fractie hebben om haar hoofd gevraagd. Ze nam het in haar verkiezingsretoriek niet zo nauw met de feiten. Gaap, Mark Rutte werd daar vier keer premier mee, zal de achterban denken.

Opmerkelijker is dat de kwestie voortdurend op het bordje van Yesilgöz terechtkomt en dat staatssecretaris Asielzaken Eric van der Burg buiten beeld blijft. Maar het was toch echt deze VVD'er die vrijdagavond zijn Kamerbrief met de rest van het vuilnis buitenzette. En daar is inderdaad iets mee aan de hand: het is abnormaal dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) cijfers achterhoudt voor de politieke leiding. De IND die onder de staatssecretaris valt.

Een raadsel waarom Van der Burg niet onder vuur ligt. Dan zou hem gelijk gevraagd kunnen worden waarom het aantal minderjarige alleenstaande asielzoekers in Nederland blijft stijgen, hoe het verder moet met de dwangsom van 1,5 miljoen euro die morgen wordt aangetikt en wat hij van plan is met de 10.000 jaarlijks binnenstromende niet-gestapelde nareizigers. Maar wellicht dat zijn strategie van voortdurend in tranen uitbarsten wanneer het moeilijk wordt effectief gewerkt heeft op het gemoed van Piri.