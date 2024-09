De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Vanmiddag om 16:00 uur mag Dick Schoof, premier van alle Nederlanders, aan alle Nederlanders gaan vertellen dat de zon weer gaat schijnen. Want we krijgen niet alleen het strengste asielbeleid ooit, we krijgen ook het strengste mestbeleid ooit. En voor de mensen die dat allemaal SYMBOOLPOLITIEK vinden zijn er nog de koopkrachtplaatjes met een sterke bier- en bitterballengeur. Oftewel: de VVD krijgt eindelijk het migratiebeleid dat ze wilde, eindelijk het landbouwbeleid dat ze wilde, en eindelijk het koopkrachtbeleid dat ze wilde. En dat allemaal omdat we met zijn allen Mark Rutte zat waren. Zijn we er toch ingetuind.