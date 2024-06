VERRASSING! Het afscheid in de Tweede Kamer was deze week toch wat karig zal Mark Rutte gedacht hebben, daarom nu zijn onaangekondigde afscheidsboodschap aan Nederland op de zondagmiddag vanuit het inmiddels - op de Grondwet na - leeggeruimde Torentje. Derde keer voor de MinPres, die andere twee speeches waren tijdens corona toen er lockdowns aangekondigd moesten worden en het volk met potten en pannen bij de Hofvijver stond. Uitzwaaitopic dus, scheelt weer een tocht met de rondvaartboot.

Update - Geen das!

Update - "Het is voorbij gevlogen" mijmert de MinPres die naar eigen zeggen weemoedig is

Update - Alles succes voor Dick Schoof (die niet in het brandgevaarlijke Torentje gaat zitten wegens renovatie en verherbouw)

Update - Hij hoopt dat het toch nog allemaal goed komt met de Toeslagenouders en Groningers

Update - MH17 was het meest ingrijpende uit zijn premierschap. Die aanslag opende voor hem voor het besef van nut & noodzaak van de EU

Update - Excuses voor Holocaust en Slavernijverleden zal hij ook niet vergeten. Nog geen woord over Corona

Update - Daar is Corana dan. Hij wist bij die eerste toespraak alleen dat het megagroot en ingrijpend zou worden

Update - Rutte en het kabinet hebben tijdens de pandemie steken laten vallen. DUH!

Update - Hij blijft erbij: "WE ZIJN EEN GAAF LAND!"

Update - Let een beetje op elkaar. Ik reken op u

Update - Laatste woorden: "Dank, dank, dank."

Doei doei en de mazzel