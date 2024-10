Het werd nachtwerk maar nadat eerst PVV en NSC tot toenadering kwamen zijn nu ook vvd en BBB over de streep - al hoefde van BBB ook niet verwacht te worden dat ze echt dwars zouden gaan liggen. DE ASIELDEAL. Want we hebben een asielcrisis, dat is een noodsituatie, maar als je dat zegt heb je een hekel aan buitenlanders / vluchtelingen, dus op papier is het geen crisis, dus is het een spoedsituatie, maar volgens Geert is het een noodsituatie, volgens de oppositie is het wel een situatie maar niet nood maar wel spoed, en nu komen ze uit op Nood-Light of Spoed-Plus, en dan gaat iedereen naar elkaar wijzen wie precies een ruggengraat van een banaan heeft. Straks wordt de boel besproken in de ministerraad, daarna worden de details bekend. O nee, wacht, even daarvóór worden de details bekend. Want 'nieuwe bestuurscultuur' is ook: net zoals altijd strategisch blijven lekken naar de pers. Vorige keer kreeg RTL de primeur en NOS de details, en om alle vriendjes van de pers even tevreden te houden is het deze keer mogelijk precies andersom. De allerbelangrijkste migratievraag die alle grote mensen in dit land echter bezighoudt is nog niet opgelost: wanneer sluiten Jan van de Beek, Leo Lucassen, Hein de Haas en Peter Hein van Mulligen nou eens een asieldeal?

Update - Kabinet stemt in