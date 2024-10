BRONNEN BRONNEN BRONNEN. Bronnen van RTL melden een doorbaak bij de asielgesprekken in de coalitie. PVV en NSC zijn het eens over een mogelijk compromis, vvd en BBB krijgen later vandaag te horen hoe of wat. "In het compromis besluit het kabinet wel tot het invoeren van een streng migratiebeleid, zoals afgesproken in het regeerprogramma, maar wordt wetgeving eerst zorgvuldig in het parlement behandeld." Volgens Fons Lambie, de labrador retriever van het Binnenhof, zijn Wilders en Van Vroonhoven elkaar genoeg genaderd voor een mogelijk compromis, maar is het nog 'te vroeg' om te zeggen dat dit vanavond al tot een deal met de rest van de coalitie leidt. Dussss: een probleem is enorm opgeklopt door zogenaamd heel verongelijkt te mierenneuken op de procedure, iedereen compleet over de cola, en dan polderen we ons weer naar een tussenoplossing waar iedereen net ontevreden genoeg over blijft om van links tot rechts te blijven huilebalken. Uiterlijk vrijdag, bij de ministerraad, wil het kabinet-Peter Jansen I de knoop hebben doorgehakt.

Update 16:01 - Spindoctors zijn weer lekker aan het uitdelen aan vriendjes. RTL krijgt de primeur, NOS krijgt de conceptbrief van Schoof. "Volgens de conceptbrief komt er een "asielnoodmaatregelenwet", die in tegenstelling tot een 'noodwet' wel aan het parlement voorgelegd moet worden, en een aantal andere maatregelen."

"In de nieuwe wet moet komen te staan dat asielvergunningen voor onbepaalde tijd helemaal worden afgeschaft en dat vergunningen voor bepaalde tijd nog maar voor drie jaar gelden. Nu is dat vijf jaar. (...) In de nieuwe wet, die volgens de conceptbrief "zo snel mogelijk" wordt uitgewerkt en ingediend bij de Tweede Kamer, staat ook dat nareizen van meerderjarige kinderen en ongehuwde partners onmogelijk moet worden. Ook regelt de wet dat mensen makkelijker "ongewenst" kunnen worden verklaard na een veroordeling."