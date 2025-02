Claassen is de naam. René Claassen. Die kent u misschien niet, en dat komt omdat u bijna geen Kamerleden van de PVV kent, maar René Claassen is een van die bijzondere types die in de Kamer wél het woord mag voeren over onderwerpen en dan specifiek over de zorg. En René Claassen maakt zich zorgen over de SLAPPE HAP van minister Agema die 'om opheldering gaat vragen' aan het CAK over de gescheiden gebedsruimtes voor mannen en vrouwen voor de iftar. Want er kunnen natuurlijk goede reden zijn voor het scheiden van gebedsruimtes in een overheidsgebouw, zoals het feit dat vrouwen onrein zijn, dat ze misschien ongesteld kunnen raken en/of altijd iets te zeuren hebben zelfs als je een keertje wel de afwas hebt gedaan. Misschien kunnen René Claassen en Fleur Agema het er eens over hebben tijdens een gezellife maaltijd na zonsondergang.