En toen waren er opeens 37. De PVV is vanaf vandaag de grootste partij in de Tweede Kamer, de representatie van mensen van Poffertjesbakkraam is met 1000% gestegen en voorlopig heeft er nog niemand door iemand anders zijn brievenbus heen gepist. Geert Wilders en zijn 36 wandelende NRC-columns hebben vanaf vandaag een functie elders in het hart van onze democratie. En dat betekent natuurlijk dat ze door waakhond par excellence T. Staal het vuur na aan de schenen gelegd gaat worden. Kritische vraag 1: kennen ze elkaar überhaupt?