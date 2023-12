Ooooo jongens wat is de winst van Geert Wilders slecht voor Nederland! Geert Wilders is helemaal niet links, hij is kneiterrechts! De PVV zit vol kleine krabbelaars! Met Wilders staat Nederland internationaal aan de kant! De PVV wil af van kunst en kunstenaars en publiek! We hebben het extremisme genormaliseerd! Geert Wilders pookt haatvuurtjes aan! Voor 2,5 miljoen mensen is racisme geen probleem! Oooooo huuuuu hooooo het is zo bizar en vervelend! Ik schaam me kapot, het niet uitsluiten van de PVV was een morele vergissing! Help ze de volgende keer niet weer aan de macht! HOU ELKAAR VAST! LATEN WE DAT DOEN!

Halloooo NRC is er tussen het verkopen van dekentjes (€ 114,95) door misschien nog iemand te vinden met een interessante take over Geert Wilders of staat de rest weer met een gele bananenschil om het lijf te janken om 15 %?