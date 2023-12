Dag VIII van de verkenning, 's kijken of er vandaag dan eindelijk beweging in komt. Ronald Plasterk ontvangt vanochtend Pieter Omtzigt en Dilan Yesilgöz en vanmiddag Omtzigt en Geert Wilders. De posities van Gedoog Dilan en Makkelijke Lientje zijn inmiddels duidelijk, de vraag is vooral of Pieter zich nu eindelijk eens over zijn bezwaren tegen het onderhandelen met Geert over een PVV-kabinet kan zetten. In zijdelings nieuws: de voortgang van één en ander wordt bemoeilijkt door 'De Magere Meiden', weet De T. in deze analyse over de verkenning.