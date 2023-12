De vorige formatie duurde 299 dagen, die van 2017 225 dagen. Afgelopen week barstte de bom op de socials op dag één van de verkenning. NSC-voorman Pieter Omtzigt wil nu niet onderhandelen met de PVV zei hij: “Wij vinden het van belang dat de PVV eerst ondubbelzinnig aangeeft welke omstreden punten uit haar verkiezingsprogramma niet langer actueel zijn.” Een lijstje dus. Enkele dagen eerder had Dilan Yesilgöz al aangegeven dat de VVD sowieso niet wil regeren. Niemand had gezegd dat het na de verkiezingen makkelijk zou worden maar schijnbaar leeft die verwachting wel in het land.

Diezelfde natie kijkt ondertussen uit op de puinhopen van 13 jaar Rutte. De ban is gebroken, de nationale nachtmerrie ten einde maar de problemen niet minder. Asiel, toeslagen, stikstof, woningbouw, ze zijn met woensdag 22 november niet verdwenen. Na de historische verkiezingsuitslag ligt een rechts kabinet in de rede (wat sowieso een verademing is na die lange donkere periode van Kaagisme), de PVV van Geert Wilders, NSC en BBB kunnen voor het eerst in hun bestaan regeringspartij worden. Den Haag staat op het punt geschiedenis te schrijven, zicht op een zonniger toekomst door de luiken.

Dan is het niet raar dat één van die partijen zwart op wit wil wat Wilders nou precies in zijn ijskast wil zetten. Dat er ondertussen bijeenkomsten in achterkamertjes plaatsvinden is pikant maar daar heeft de kiezer niets aan. Verkenner Ronald Plasterk start komende week een nieuwe ronde gesprekken tussen de hoofdrolspelers, de resultaten daarvan komen in een openbaar verslag. Hoe transparanter hoe beter, nietwaar. Want dan wordt ook Wilders' lijstje openbaar. Stukje Trust but verify naar de mensen toe.

Pas na dat overzicht - een eenvoudig A4'tje, meer is niet nodig - komt de formatietafel in beeld. En alleen daarna kan het puinruimen werkelijk beginnen.