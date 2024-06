NRC liep de hele formatie mee met BBB op voorwaarde pas te publiceren bij een nieuw kabinet. Da's nu dus. Onthullend verhaal: Caroline van der Plas dreigde op maandag 3 juni alsnog uit de onderhandelingen te stappen, kreeg eerder 'woorden' (dus geen RUZIE, zeg vooral geen RUZIE) met Mona Keijzer en de BBB-voorvrouw beklaagt zich over de incontinente VVD. En ze vertelt over heur BH: "Het gaat wél heel goed tussen BBB en de PVV. Na een gesprek aan tafel over de jacht, waarin Wilders zegt dat hij Gijs Gans uit de Donald Duck „zo lief” vindt, geeft Van der Plas hem een doek met ganzen erop. „Met van die knapzakjes op hun rug. Geert was helemaal ontroerd.” Hij is wel weer verbijsterd als hij aan het eind van de formatie ziet dat Van der Plas een gekookt ei van de lunch in haar bh stopt. „Ik bewaar daar altijd alles en ik wilde ’s middags geen chocola of koek eten. En Geert is een keurige man hè. Altijd nette kleren. Hij zei: ‘Wat doe jij nou?’” Het ei vergeet ze. „Ik dacht er pas ’s avonds laat weer aan, toen ik zat te praten met de ambtenaren van Algemene Zaken die ons ondersteunen.”" Aha. Wat bewaart ze daar nog meer: een krat gratis bier, fles bodylotion, dozen Merci, tonnetje haring? Roept u maar.