Update 09:47 - Staatssecretaris Mediazaken en ON-beschermvrouwe Gunay Uslu (D66) wacht de ontwikkelingen niet af en wordt topvrouw van haar familiebedrijf Corendon. D66 zoekt naar een vervanger en tot die tijd neemt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf waar, meldt het paleis zojuist. AFSCHEIDSBRIEF.

Update 10:24 - Jetten vindt dat PVV, VVD, BBB en NSC - 'conservatief rechts en extreemrechts die een overduidelijke meerderheid hebben in de Kamer' - verder moeten praten. Het idee van Omtzigt om een informateur met alle partijen te laten praten ziet de D66'er niet zitten. In zijn aanvullende brief aan Plasterk wijst Jetten er fijntjes op dat het de schuld van de VVD is dat de PVV de grootste is geworden.

Update 10:28 - Het paleis deelt mede: Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (van het monarchie-kritische D66) heeft een afscheidsbezoek aan de moedige vorst gebracht.

Update 11:01 - Nog een wisseling in het kabinet: zwangere vrouw (40) wordt vervangen door een topadviseur van Mark Rutte.

Update 11:14 - Wilders blaast zijn reis naar Italië af zodat hij zijn handen kan vrijhouden voor de verkenning. De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini had hem uitgenodigd voor een rechtse top in het land. De PVV in een perscommuniqué: "Geert Wilders zou dit weekend een conferentie van de ID-party bijwonen in Florence, Italië. Deze activiteit is gecanceld. Geert Wilders wil zijn handen vrijhouden voor de verkenningsfase van de formatie."

Update 11:39 - Caroline van der Plas heeft geen zin in politieke spelletjes, die zijn volgens haar voor aan de keukentafel. Ze wil een combinatie van PVV, VVD, NSC en BBB. Wel begrijpt de BBB-voorvrouw de zorgen over rechtstaat en grondwet. Daar wil ze afspraken over maken in een 'fractievoorzitters-manifest'. BRIEF.