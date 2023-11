Dat zat er wel in na een zomer (en halve herfst) vol getreuzel en die DREUN van de kiezer afgelopen woensdag. "Omroep Ongehoord Nederland (ON) behoudt zijn voorlopige erkenning en blijft op dit moment onderdeel van het publieke bestel" aldus staatssecretaris Uslu van (inmiddels) splinterpartij D66. Leuk voor Karskens en zijn mafklappers, goed voor de pluriformiteit van het bestel en wij zijn vooral benieuwd wat er nu gaat gebeuren als ON! geconfronteerd wordt met de KEIHARDE BEZUINIGINGEN op de NPO door het Kabinet-Wilders I. Gaan Raisa en Teun dan hand in hand de straat op met Patrick Lodiers en Jan Slagter of leveren ze dan glimlachend heur salarii in? Spannend!