Hé, wat haalt minister van Sociale Zaken Karien van Gennip (CDA) daar uit d'r handtas? Nou, dat is TIEN MILJOEN EURO EXTRA voor taalonderwijs voor 'ontheemden uit Oekraïne'. Extra omdat er al 17 miljoen euro voor was uitgetrokken. Een van de redenen: "Het leren van de taal helpt hen om passend werk te vinden waarvoor zij in Oekraïne zijn opgeleid." Nou, daar zal Kiev blij mee zijn. Not. Maar dan deze regels in haar perscommuniqué: "De Europese Commissie heeft op 11 juni het voorstel gedaan om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met nog een jaar te verlengen. Naar verwachting volgt eind deze maand definitieve besluitvorming hierover. Het kabinet heeft alvast vooruitgekeken naar de mogelijkheden voor ontheemden uit Oekraïne om deel te nemen aan onze maatschappij. De investering op taalonderwijs is onderdeel van een breder pakket." Elf juni, dat was dus afgelopen maandag. Terwijl het land aan de vooravond van een nieuw kabinet staat. Wacht maar tot de nieuwe minister van Migratie Marjolein Faber dit hoort!