Woensdag Plasterkdag. Geert is vanmorgen als eerste bij de verkenner langs geweest (Wilders' wens: PVV, BBB, NSC en VVD om de tafel). Om 11:30 volgt Timmerfrans, na de lunch Dilan en als laatste Pieter. Plasterk en Timmermans hebben elkaar al jaren niet meer gezien dus dat wordt gezellig (of niet). Yesilgöz gaat vanavond bovendien in gesprek met haar eigen VVD-leden over haar weigering aan een nieuw kabinet deel te nemen. En wellicht dat Omtzigt wat meer van het achterste van zijn tong laat zien. Stay tuned.

Update 11:55 - Wilders: Geen taboes en tijd voor redelijkheid

Update 12:53 - Timmermans: Ik wil de volgende verkiezingen winnen. Verder ziet de PvdAGroenLinks-leider geen rol voor zijn club weggelegd. Het staat volgens hem de rest vrij om met Wilders om de tafel te gaan zitten. Hele brief van Timmerfrans hier (FvD hoef ook niet bij hem aan te kloppen, LOL)

Update 14:23 - Bij Yesilgöz geen verandering: de VVD is bereid een PVV, NSC en BBB-kabinet vanuit de Kamer te gedogen. Een linkse combinatie lacht ze uit wegens geen logisch gevolg van de verkiezingsuitslag