Stukje hoop, lef en trots van de Omtzigtmachine. Bij WNL legt de NSC-voorman aan Henri Bontenbal (die zijn gehele carrière aan Omtzigt te danken heeft) uit dat opt-outs in Europa best wel mogelijk zijn. De CDA'er trekt dat maar slecht: "Als je met zo’n houding naar Europa gaat – zeker als een van de founding fathers van Europa – bereik je weinig." Fundamenteel verschil van denken met Omtzigt kortom (overigens zou de rest van de EU zich juist achter de oren moeten krabben als één van de oprichters zegt dat het anders moet). Enfin, tegeltje uit Enschede: "Op het moment dat je niet zegt dat je iets niet wil, weet je zeker dat het niet gebeurt." Het is een generatiedingetje wellicht; de jeugd van tegenwoordig durft niets.