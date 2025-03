Interessante ontwikkelingen in Brussel: vannacht is in het Europees Parlement overeengekomen (lidstaten moeten zelf nog wel even akkoord geven maar dat zal zeker en vast gebeuren) dat alle lidstaten in 2030 een digitaal rijbewijs moeten invoeren. Dat moet dan weer onderdeel worden van een 'Digital Identity Wallet' die je dan kan gebruiken met die vermaledijde digitale ID. Op termijn wordt het leven in de EU een groot digitaal feest. Behalve op de weg, want rijden zullen we toch echt fysiek blijven doen (tenzij de EU flink in Musks zelfrijdende Tesla's gaat investeren, maar dat zien we niet snel gebeuren).

Maar onderdeel van deze ontwikkeling is wel dat ook het rijexamen op de schop gaat, dus prijs uzelf gelukkig als u het al bezit. Voor toekomstige generaties: sterkte! Zo wordt veilig telefoongebruik en omgaan met rijhulpsystemen (vreselijk) een vereiste bij het rijexamen van de toekomst. Gen Z kan de borst natmaken, ze mogen hun telefoon natuurlijk nu al NIET (alleen handsfree) gebruiken tijdens het rijden en dit zal in de toekomst zo blijven. Maar juist zij zijn de automobilisten van de toekomst, waarvan heel wat jongens en meisjes rond 2030 hun rijbewijs zal moeten halen. Het zal voor deze aan hun telefoon verknochte generatie waarschijnlijk de grootste wegversperring worden tijdens het rijexamen. We gaan zien hoe dit in 2030 allemaal vorm krijgt. De EU zelf zegt dat hiermee het vrij verkeer binnen de lidstaten 'vergemakkelijkt' wordt en het verkeer veiliger. Nou is het wel zo dat steeds meer landen grenscontroles willen invoeren en zo juist dat vrije verkeer gedeeltelijk willen afbreken. Maar de EU die iets vergemakkelijken wil, dat klinkt een ieder als muziek in de oren én het zou meteen de eerste keer zijn!

Tot die tijd zullen we het met ons ouderwetse pasje moeten blijven doen, als we bijvoorbeeld willen fahren auf der Autobahn.