Zombies noem ik hen. En ik vind het in en in triest. Persoon op de bestuurdersstoel ging tijdens de controle gewoon door met inhaleren en kon niet stoppen. Ik probeerde nog het gesprek aan te gaan hoe het zover was gekomen...maar dat was kansloos. #lachgas = #NietOmTeLachen pic.twitter.com/GuvJ6UKHn0

Het Nederlandse wegennet is vol, ten dele overvol. En naast gedrogeerde idioten als hierboven, notoire drankrijders, tuigh van de patserrichel in dure Duitsche huurauto's, clientele van AltijdGeslaagt, nog groter tuigh van de richel dat met 200 km/h terugkeert van een plofkrakie in Westfalen, hoogbejaarden met staar, bezitters van een ASML-rijbewijs (een kennismigrant uit Delhi, die heel goed kan coden, maar die nog nooit een klaverblad van dichtbij gezien heeft omdat-ie nog nooit harder alsdan stapvoets gereden heeft, maar in Eindhoven zijn license mag omwisselen voor een volwaardig NL-rijbewijs) is er NOG een levensgevaarlijk gevaar op de weg. EXAMENKANDIDATEN!!!!!1! Iedere week worden 50 (!) examens afgebroken omdat kandidaat een totale prutser is (en de rijleraar een oplichter). Succes morgenochtend. Hopelijk haalt u het koffie-apparaat. Groetjes van ondergetekende.