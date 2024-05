Autorijden. Bijna iedereen doet het, maar niemand kan het (meer). Er rijdt een hele generatie aan prutsers, debielen en malloten op de weg, met papiertje BE van AliExpress, maar daar gaat nu E I N D E L I J K verandering in komen. Er komen nieuwe regels voor het halen van uw rijbewijs.

Er zal voortaan worden gewerkt met leerdoelen, die nog voor de zomer concreet moeten worden gemaakt. Gedacht kan worden aan om tijdens de opleiding in het donker of 130 kilometer per uur te hebben gereden. Ook het bespreken van 'sociaal rijgedrag' hoort hierbij.

PROEST! Nee, dit gaat hem niet worden. 1 x in het donker 130 rijden en klaar is Pechtold. Het zal nog veel strenger moeten. Rij-instructeurs moeten een soort gunnery sergeant worden, theorie-examen moet een HANDBOEK WEGGEBRUIKER worden, die u uit uw hoofd moet leren. Eerst 400 x een rotonde over tijgeren voordat je uberhaupt achter het stuur mag, Bumperkleven? 10 dagen in de isoleer. Traag invoegen op de snelweg? Speedmars van 20 kilometer. Aso rijgedrag? Weg rijbewijs. Geen richting aangeven op rotonde? Weg auto. Tachtig rijden op een 100 weg? Linea directa naar een bejaardenhuis. Aanvullingen in de comments aub. Succes.