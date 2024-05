Gebeurde twee weken geleden op de livestream van the Hon. J. Cedric Simpson of the 14A District Court in Michigan, maar verovert nu de interwebs: deze beller van de maand, die werd verdacht van rijden zonder rijbewijs. Omdat the Hon. J. Cedric Simpson een moderne rechter is, kunnen verdachten ook gewoon inbellen via Zoom. Ideaal, kan ook gewoon lekker uit de auto. Corey Harris, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Extra bonuspunten voor de triomfantelijke "I'm parking right now".