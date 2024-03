KIJK NOU, het CBR heeft alle achterstanden weggewerkt! Je bent gewoon weer netjes binnen zeven weken aan de beurt in plaats van dat je een halfjaar moet wachten, honderdduizenden examens zijn ingehaald, examinatoren zijn allemaal ingewerkt, fraude is aangepakt, grootschalige handel tegengegaan en Alexander Pechtold, de wandelende Fiat Multipla met dubbele pedalen, heeft alle tijd heeft om schilderijtjes te bekijken en boompies om te hakken voor in z'n Max Blank. En nu het huis niet meer in brand staat is het natuurlijk hartstikke prachtig en nobel dat het CBR 300.000 Oekies gaat helpen om weer auto te kunnen rijden! Nietwaar?