We gaan even iets ongebruikelijks doen door een bescheiden schouderklopje uit te delen aan Eric van der Burg. We weten niet of het komt door de geblondeerde rechtse wind die momenteel over het Binnenhof waait, maar onze asielstas krijgt eindelijk (kleine) dingen voor elkaar. Tegen de verwachting in blijft het aanmeldcentrum in Ter Apel al weken onder de 2.000 logés en nu gaat hij ook een Kamerwens realiseren door werkende Oekraïeners te laten meebetalen aan hun opvang. Prima dat je hierheen komt om uit de handen van die mafkezen in het Kremlin te blijven, maar als je kan werken, kan je ook meebetalen. En met 105 euro voor de opvang en 242,48 euro voor de catering per persoon per maand, blijft Hotel Hollandia (*****) een belachelijk goedkoop verblijf. In vergelijking met de riante opvangkosten is deze regeling natuurlijk een Oekraïense druppel op een gloeiende plaat, maar het is beter dan niets. Nu even vasthouden die succesreeks en de echte asielcrisis aanpakken. Met een dramatische instroom van 1.000 per week en oplopende IND-kosten kunnen we tenslotte wel een lading Van der Burg-succesjes gebruiken.