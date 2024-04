Heet hangijzertje momenteel in de landelijke asielproplematiek (proppen, zo van: prop ze maar in een hotel): het dorp Epe. Vakantiedorp, bos, Veluwe, toeristen, campings, hotels, terrasjes, drukte in de zomer. Alleen nu hebben ze sinds 21 maart een zwik Ericvanderburgers in die hotels gepropt. Ophef natuurlijk: Omroep Gelderland kwam langs, het AD de De Telegraaf spraken met ondernemers, Geert Wilders twitterde erover en gisteren oordeelde de rechter in een door bewoners en ondernemers aangespannen spoedprocedure dat de noodopvang gewoon open mag blijven. Nu hebben we 'leuk' nieuws uit de Epe-tamtam: binnen drie weken na plaatsing van de asielzoekers werden er al voetbaltassen gegapt bij de nabijgelegen voetbalclub. Via de Find My-functie van een iWatch werd de boel gelokaliseerd in: het hotel. De politie wilde aanvankelijk niet alle kamers overhoop halen, maar een doortastende wijkagent (applaus) ging toch maar naar binnen. Tas teruggehaald, 'dader aangehouden', iedereen gelukkig en eind goed al goed.