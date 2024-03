Zo'n asielcrisis maakt meer kapot dan u lief is. De wanhopige noodgrepen van het COA resulteren inmiddels ook in collateral damage. Zoals in Epe waar de ondernemers in de toeristensector vrezen voor hun inkomen nu het COA de twee grote hotels in het dorp heeft overgenomen voor de huisvesting van asielzoekers en Oekraïeners. Dat is leuk voor de hotels die dik verdienen aan deze langdurige all-inclusive arrangementen, maar een dikke tegenvaller voor de rest van de ondernemers die de toeristen verdreven zien worden in ruil voor nieuwe Nederlanders die geen enkele euro uitgeven aan restaurants, bars en souvenirwinkels van het bruisende Epe. Daar hebben ze in het dorp met de mooiste fietspaden helemaal geen ene zak aan. Die opvangiërs spelen dus geen boerengolf, zwalken niet door de lokale kunstgalerie en kopen geen koelkastmagneet als aandenken, maar zitten de hele dag te wachten op nieuws over hun verblijf van een overbelast IND. Weer een lading kleine bedrijven gesloopt, omdat het COA er een puinhoop van maakt. Hadden we maar een regering die de instroom aanpakte, dan konden we deze zomer tenminste op vakantie naar het prachtige Epe.

Over COA gesproken: Ter Apel nog steeds boven de 2.000.