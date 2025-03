Het is een bende in de asielzoekerscentra voor jongeren. En ze zitten er ook nog wel even, want de PVV zégt wel dat ze overlastgevende overlastgevers het land uit zetten, in de praktijk komen ze op een lijst (de Top-X-Lijst) en dat is het dan. Om de boel leefbaar te houden kunnen we natuurlijk gaan zeuren dat het staatshotel het niet goed geregeld heeft, óf we steken als bewoners samen de handjes uit de mouwen! De taakjes:

Douchecabines - Schimmel verwijderen met HG, kalk verwijderen met Antikal, boel schrobben met Dasty van de Wibra. Gele vlekken kun je te lijf met bleek. Gele handschoentjes liggen in de kast

Keuken - Aanrecht poetsen met allesreiniger en heet water, kookplaat schoonmaken. Kastjes afnemen. Magnetron poetsen, oven schoonmaken. 1x per maand koelkast ontruimen, koelkast schoonmaken, spullen weer terug in koelkast pleuren. Kijk ook effe of er spullen liggen die over datum zijn

Toiletten - Afval van grond scheppen, in prullenbak smijten. Wc-papier in de pot gooien. Doortrekken. WC-Eend onder de rand spuiten. Kun je even tien minuten wachten (sollicitaties versturen, enz.). Daarna met doek en schoonmaakmiddel de hele toko schoonmaken, ook spoelknop en deurklink. Pot schoonmaken met toiletborstel

Terrein - Rotzooi rond terrein opruimen. Grote stukken afval bij grofvuil. Klein afval in vuilnisbakken doen. Vegen. Planten wateren. In het voorjaar snoeien, behalve bomen waarvan sapstroom al op gang is. Moestuintje onderhouden. Enzovoorts

Stoffen - Met stofzuiger en plumeau door alle ruimtes. Overal stofzuigen. Spinnenwebben weghalen met plumeau

Dweilen - Keuken, gang, badkamer en gezamenlijke ruimtes dweilen. Ajax in emmer doen, heet water erbij, succes, niet zo moeilijk

Vuilnis - Afval verzamelen, in de vuilnisbak pleuren. Alle vuilnisbakken langs. Zakken eruit halen, nieuwe Komo erin. Volle vuilniszakken naar het afvalpunt brengen. Oud papier in de papiercontainer. Glas in glasbak. Kom je rommel tegen, neem dit mee, en denk niet: dit lost taakje 'Terrein' wel op