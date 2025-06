De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met een besluit van het College van Gedeputeerde Staten om een azc met 312 opvangplekken in het beschermd landschap tussen Heemskerk en Uitgeest te plempen. Bewoners boos natuurlijk want hun uitzicht wordt verpest én ze vrezen de criminaliteit die een azc met zich meebrengt, zo lieten insprekers gisteravond tijdens een commissievergadering in Haarlem weten (heeft altijd enorm veel zin). Maar: "Beide gemeenten hebben naar eigen zeggen begrip voor de weerstand tegen de komst dan wel omvang van het azc. Zij zeggen het huisvesten van asielzoekers als een urgente opgave te zien en regionale afspraken hierover te willen nakomen."

Een urgente opgave! En bovendien wordt hiermee voldaan aan de afspraken van de Spreidingswet, waar het zo ontzettend goed mee gaat. Mona Keijzer (gaat daar nu over) ook weer blij. En dat een azc en de daarbij behorende asielzoekers voor overlast en criminaliteit zorgen is uiteraard een zeer boude uitspraak, waarvan wij zo snel niet kunnen achterhalen of die wel gestoeld is op FEITEN. Maar goed, ook al zou dat zo zijn, dan worden er hooguit zo nu en dan wat knuffels gejat. Is dat nou zo erg?

Het is pas erg dat een beschermd stukje Hollands landschap straks weer de dupe moet zijn van de mens. De futen kunnen fluiten naar hun rust, de konijntjes moeten weer rekening houden met strooptochten en wellicht wordt er straks nog veel vaker op grassprietjes gestapt. Horror, die vermoedelijk alleen nog maar gestopt kan worden door één man, een trouwe redder in nood, die altijd klaarstaat voor beschermde gebieden, natuur en mens, die werkelijk ALLES in dit land weet tegen te houden ten behoeve van het goede. En daarom zeggen wij: Johan Vollenbroek, doe je ding.