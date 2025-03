Kent u de Yezidi's nog? Nou gelukkig maar, want een aanzienlijk deel is uitgemoord door IS en consorten. Helaas een genocide waar de massa niet zo voor te porren is, maar goed. Als er één groep is die het volste recht heeft om naar Europa te vluchten, is het deze wel; helaas blijken Yezidi's ook hier andermaal niet veilig. Zo werd in een asielzoekerscentrum in het Brabantse Gilze de 52-jarige Salih Xelef naar eigen zeggen eerst lastiggevallen en gevraagd waarom hij niet vastte - het is immers godgloeiendegemberkoek ramadan. Daarna drongen 's nachts drie verlichtingsdenkers zijn kamer binnen. "Ze zetten een mes op mijn nek en vroegen mij de Shahada te reciteren," vertelt hij. "Ik weigerde en zei dat ik een Yezidi ben. Daarna hebben ze mij ongeveer een uur lang gemarteld. Ze zeiden tegen mij: ‘Jij bent een Yezidi, je bent een ongelovige, jouw rijkdom en eigendommen zijn voor ons halal.’ Ze hebben ook het geld gestolen dat ik bij me had."