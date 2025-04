Of nu ja, demonstranten, als je met je domme bek met stenen, glas of vuurwerk gooit naar agenten die daar ook niet staan omdat ze het nou zo leuk vinden allemaal, toefje pepperspray erbij nog, dan ben je dus gewoon gajes, en moet je eigenlijk niet miepen dat er mogelijk nog allerlei gajes bijkomt, hoewel het je in sommige kringen ongetwijfeld applaus en een lintje oplevert. Hee ja wij willen geen kariemienelen hier en geen groepjes kerels laten we ons met een groepje kerels eens kariemieneel gedragen om een punt te maken. Gelukkig naast ME ook vreedzame demonstranten op de been gisteren in Uden, die zich wel wisten te gedragen en zich gewoon zorgen maken om hun leefomgeving.