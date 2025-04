We zijn een land van mooie tradities, maar ook van minder mooie. Eerder dit jaar was het eind maart nog raak in Berlicum, en nu dit weer op een perceel in Eibergen waar een azc gebouwd zal gaan worden. "Het is een gruwelijke ontdekking. „Ik keek gistermorgen uit het keukenraam en zag daar een paaltje met iets erop”, vertelt een buurvrouw. Ze wil liever niet met haar naam in de krant. Het paaltje was er ’s nachts neergezet en dat ‘iets erop’ was een varkenskop. (...) Op een paar meter van elkaar lagen nog drie koppen, over een lengte van zo’n 20 meter pal langs het fietspad." Ook werden er meerdere varkenspoten op de locatie aangetroffen. De locatie is beschikbaar gesteld aan het COA voor de opvang van 50 'minderjarige' alleenstaande asielzoekers en 50 andere asielzoekers.