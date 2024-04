We hebben duidelijk niet goed opgelet, want we zouden zweren dat we midden in een asielcrisis zaten. We zouden denken dat als er al jaren een te hoge instroom is voor te weinig bedden, we wel konden spreken van een crisis. Nu hotels, vakantieparken, cruiseschepen en sporthallen worden geconfisqueerd, voelt het wel als een crisis. Met de extra miljarden die keer op keer in de asielketen worden gedumpt, komen de kosten overeen met een crisis. En met de constante stroom aan brandbrieven, noodkreten en alarmbellen, heeft het zeker de urgentie van een crisis. Om nog maar te zwijgen over het onvermogen van het COA om te voldoen aan de eis om Ter Apel onder de tweeduizend slaapgasten te houden, waarmee ook de overmacht van een crisis aanwezig is. Maar als RTL aan demissionair asielstas Eric van der Burg vraagt of we kunnen spreken over een asielcrisis, durft hij dergelijke worden niet in de mond te nemen. "Het zit er wel heel dicht tegenaan." Nee joh, vooral niet toegeven Eric. Alles gaat prima, stuur gerust nog een paar bussen extra asielzoekers. Niets aan het handje mensen, gewoon doorlopen. Eric en Hugo lossen het wel op. Dat ging de afgelopen jaren tenslotte ook zo goed...

UPDATE: Gemeenten: beleid zorgwekkend.