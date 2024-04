Het zijn altijd precies de dingen die je het meest verwacht, die dan inderdaad gebeuren. De Telegraaf meldt dat volgens "ingewijden" gemeenten meer asielzoekers op moeten vangen dan hen bij de ingang van de spreidingswet beloofd is. "De prognose die binnenkort in de ministerraad wordt vastgesteld gaat uit van de komst van tussen de ongeveer 49.800 en 78.500 asielmigranten dit jaar. In het meest aannemelijke scenario wordt uitgegaan van 69.800 asielzoekers. Daarmee is de verwachting vergelijkbaar met de torenhoge instroom van vorig jaar."

En ja, vorig jaar, dat kon dit 'land' ook al niet aan, dus komend jaar kunnen we de aanwas van overwegend jongen mannen die steeds agressiever worden dubbel niet aan. En over twee jaar? "Uit de nieuwste voorspellingen blijkt het aantal benodigde opvangplaatsen op 1 januari 2026 bij ongewijzigd beleid ongeveer 133.500 te zijn. In principe is het niet de bedoeling om tussentijds de opgave te veranderen, dus probeert het kabinet bij te sturen door wat aan de in-, door-, en uitstroom te doen."

"""In principe niet de bedoeling""" dat onwelgevallige cijfers onverhoopt toch oplopen, het lijkt wel politiek! En ondertussen blijft iedereen doen alsof het een soort natuurgeweld betreft dat we nu eenmaal moeten ondergaan. En met 'iedereen' bedoelen we bovenal Frontex-baas Hans Leijtens.