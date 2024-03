Het is geen verrassing voor iedereen die het afgelopen jaar wel eens een nieuwssite opende, maar het is bal in de asielopvang voor minderjarige vreemdelingen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport in handen van de T. die de T. is. Het aantal incidenten met agressie en geweld steeg van 1.250 in 2022 naar 1.738 vorig jaar. En dat is enkel wat er officieel werd gemeld. "Er zijn geregeld scheldpartijen richting COA-medewerkers. Die laten het er soms bij zitten om 'escalatie in de groep te voorkomen'." Dat werkt dus niet, want de situatie in de populaire opvang van minderjarigen escaleert momenteel de pan uit en daarbij kunnen we vaak niet vaststellen of de daders daadwerkelijk minderjarig zijn. "Migranten melden zich regelmatig zonder papieren; vreemdelingenpolitie en IND moeten maar schatten hoe oud iemand is." En juist in die papierloze groep nestelt het tuig. "Deze problematiek wordt veelal veroorzaakt door de zelfverklaarde minderjarige vreemdelingen uit Noord-Afrika." In plaats van de onruststokers direct op de stoomboot terug naar het land van oorsprong te zetten, niet langs 'start' te laten gaan en dus geen 20.000 euro te geven, werkt het COA met 'timeouts' en 'leermaatregelen' en dat helpt dus exact helemaal niets. Dus we weten waar het probleem zit en wie de problemen veroorzaken. Nu nog beleidsmakers die daar hard tegen optreden en wie weet komen we dan ergens. Of we blijven regeren met zachte hand, laten het net zoals afgelopen jaren langzaam verder uit de klauwen lopen en we schrijven volgend jaar dit stuk gewoon nog een keer. De keuze ligt op de formatietafel.