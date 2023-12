Gefeliciteerd Nederland, we staan weer op een podium. Het kostte wat werk, maar we horen er weer helemaal bij in Europa. "In 2015 stond Nederland nog op de zevende plek van landen met het meeste asielaanvragen van onbegeleide jongeren. In 2023 vroegen alleen in Duitsland en Oostenrijk meer alleenreizende jongeren asiel aan." Hoppa, dat is toch een mooie derde plaats. Tot en met november van dit jaar vroegen ruim 5.400 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers) asiel aan in Nederland: een ruime verdubbeling ten opzichte van 2021. Of zoals Geert zal zeggen: "Weer tien zetels erbij." Bijna de helft van de jongeren komt uit Syrië, maar ook Eritrea en Somalië zijn populaire vertrekstations. Uiteraard is ons falende asielbeleid niet voorbereid op deze aantallen. Zo schreef asielstat Van der Burg dat er op 30 oktober 290 amv'ers verbleven in Ter Apel, waar plek is voor slechts 55 amv'ers, dus dat gaat weer lekker. En dan is dat slechts een voorbode van de echte, grote golf. "Voor amv'ers die mogen blijven in Nederland, geldt dat 80 procent een verzoek voor nareis indient." Nu al benieuwd naar de volgende peilingen.