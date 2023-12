Straks ligt het allemaal weer aan de peilingen, of dat D66 te weinig op de pit is geweest, of dat Wilders salonfähig is gemaakt, of iets anders debiels, maar er zijn (weer) een hoop Nederlanders WAKKER geworden. Dat chagrijnige gedoe van Frans Timmermans en consorten, te beroerd om Martin Bosma een handje te geven. Dat gekonkel en gedoe van Dilan Dingesdinges. Dat badinerende gelul. Dat geklets over de democratie, terwijl dit de democratie ís. En nu is de PVV in de jongste peiling gestegen naar 47 (!) zetels. GLPVDA gaat van 25 naar 22 en vooral de vvd moet het ontgelden: van 24 naar 18. PVV + vvd + NSC + BBB = 92. Nieuwe verkiezingen wanneer???