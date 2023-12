Er kon geen applausje af. Geen knikje. Geen lachje. Met moeite een handje. En lees dan deze passage uit de column van oom Rob in De T.:

"Nóg beschamender was dat zelfs op de plek waar men geacht wordt – al was het maar om het goede voorbeeld te geven – zo hoffelijk mogelijk met elkaar om te gaan, te weten ’s lands belangrijkste vergaderzaal, onbeschoftheid hoogtij vierde. Nog steeds niet bereid of bij machte om in te zien welke maatschappelijke problemen de PVV zo groot hebben gemaakt, en welk beleid daaraan ten grondslag ligt, besloten de PVV-haters in de Kamer Bosma’s benoeming met de chagrijnigste smoelwerken aller tijden slechts voor kennisgeving aan te nemen: een dieptepunt."

Is dit dan... het Frans Timmermans-effect?