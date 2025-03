Even checken 26 maart o ja zou kunnen. "Er moet een nieuw kiesstelsel komen: voortaan worden in totaal 125 van de 150 Tweede Kamerleden per provincie gekozen." Dat staat in een plan van minister Uitermark (NSC, Binnenlandse Zaken) strategisch in handen van Fons Lambie van RTL Nieuws gelekt. Er moeten twaalf kiesdistricten komen, overeenkomstig met de huidige provincies. Het moet ervoor zorgen dat niet (vrijwel) alle Kamerleden uit de Randstad komen. Zo worden regionale problemen beter aan- en opgepakt, is het idee. Wat natuurlijk OOK kan is als Kamerlid minder janken op de komma, en niet alleen voor de vorm roepen dat je 'mensen spreekt' maar daadwerkelijk eens het LAND in gaan, en áls je dan mensen spreekt die echt bestaan (zoals Van der Plas onlangs deed over die wolf) is het ook wel weer handig dat de rest zo'n Kamerlid niet wegzet als manipulerende gek. ENFIN, het is de bedoeling dat 125 van de 150 Kamerleden verkozen worden via een provinciale lijst, en 25 leden van 'vereffeningszetels'. Het zou een kroon op het prille werk van NSC (in de peilingen ongeveer 0 regionale zetels) zijn. Uitermark heeft het plan laten zoeken door universiteiten en het zou aan de grondwet voldoen. "Er zijn een aantal partijen voorstander, maar of dit voorstel ook een meerderheid gaat halen, is onzeker", aldus Lambie.