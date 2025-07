In Zwitserland houden ze de buut'nlanders gewoon buiten - zo racistisch als die lui zijn we hier in het tolerante Nederland natuurlijk niet. Maar net als in Duitsland en in de voormalige Franse kolonie Frankrijk vangt de zwembadterreur ook hier weer aan. In Someren hebben Mees, Lukas, Sem en nog 12 anderen een toegangsverbod gekregen voor vervelend gedrag. En zo verpest een klein groepje jongeren het weer voor de welwillende meerderheid!