Het zal u niet verbazen, maar het was het afgelopen jaar niet gezelliger, maar wel ongezelliger in de overvolle, maar warme, asielzoekerscentra van Nederland. De opvanghokken zaten niet alleen barstensvol potentiële nieuwe Nederlanders, maar liepen ook over van de incidenten, waaronder steekpartijen, vernielingen en bedreigingen van personeel. Uit cijfers in handen van de T. blijkt dat er in 2023 zeker 6.253 keer sprake was van agressie en 'geweld tegen personen' tegenover ruim vijfduizend keer het jaar daarvoor. Dat is ruim zeventien incidenten per dag. Zeventien keer zwaaien met messen, gooien met spullen, slaan, schoppen, slopen of het bedreigen of mishandelen van personeel en dat iedere dag weer. En dan hebben we de agressie en het geweld in de opvang voor minderjarige asielzoekers (1.738 maal in 2023) nog niet eens meegerekend. Voorstanders van onze open-armen-beleid zullen ongetwijfeld stellen dat het slechts een kleine groep tuigmigranten is die het verpest voor de rest, maar die verpesten het dus wel mooi bijna achtduizend keer per jaar en dat is veel alsook gevaarlijk veel. Hee Geert, schiet eens op met dat nieuwe kabinet, want de azc's kunnen wel een strenge hand gebruiken.