Jaaaa zegt u het maar. Die kinderen in witte pakken hebben niks voor of tegen Palestina maar hadden op 'Kolderdag' (aka eindexamenstunt) van een school in Rotterdam een beetje te veel kolder in de bol. Tenminste, volgens de politie. "Wij kwamen in eerste instantie af op een melding van het afsteken van vuurwerk en meerdere vernielingen. Agenten kregen toen eieren en fruit naar zich gegooid." En ja. Dan gaat de lat erover. "We hebben meerdere keren verzocht of de leerlingen wilden vertrekken, waar de meesten gewoon gehoor aan gaven. Een deel bleef echter, waardoor wij besloten de wapenstok in te zetten. Zoiets overwegen we goed, maar gezien de situatie vond het team ter plaatse het nodig om te doen." Maar ja. Dat is wel erg hard tegen een paar kinderen, vind ook de rector van de school, die zelf de politie had gebeld. "Rector Kasbergen zegt met de politie te willen praten over het geweld. "Het is echt jammer dat het zo moet verlopen, je hebt liever dat alles in vrede gebeurt."" EN JA MAAR TOEN MET EXTINCTION REBELLION/DE BOERENPROTESTEN/DE CORONAPROTESTEN/DE PALLIEPROTESTEN DAN?