Joe, cijfertjes. Het is voor hulpverleners weer net iets kutter geworden om hulp te verlenen dan voorheen, aldus hulpverleners, die dat eigenlijk altijd zeggen als het ze gevraagd wordt, omdat het daarbuiten nu eenmaal wemelt van het geteisem. Desalniettemin: dit is toch weer om je kapot te schamen. 29% van de hulpverleners stuit op fysieke agressie, 73% op scheldpartijen en bedreigingen. Volgens eveneens 73% van de hulpverleners neemt de agressie in de maatschappij toe, en zij kunnen het weten, want nu ja, zij vangen dus die klappen op. Afijn, nu is het vooral afwachten wanneer Joost Eerdmans een motie indient waarin hij oproept lokhulpverleners in te zetten, hoewel gewone ouderwetse lokjoden misschien ook volstaan.